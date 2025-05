GALA DE DANSE – Auditorium de la Louvière Épinal, 21 juin 2025 20:00, Épinal.

Vosges

GALA DE DANSE Auditorium de la Louvière 11 rue de la Louvière Épinal Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

2025-06-21

GALA 2025 LE TEMPS D’UNE (PA)RENTHÈSE SEASON 4

• Le quatrième Gala de fin d’année de Parenthese arrive !

On vous attend nombreuses et nombreux pour cette représentation réunissant 45 danseuses sur scène.

L’occasion de vivre la fête de la musique

autrement, en famille avec nous

– Buvette sur placeTout public

Auditorium de la Louvière 11 rue de la Louvière

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 16 99 97 28

English :

GALA 2025 TIME FOR (PA)RENTHESIS SEASON 4

? Parenthese?s fourth end-of-year Gala is just around the corner!

We look forward to seeing many of you on stage with 45 dancers.

An opportunity to experience the Fête de la Musique

in a different way: with us!

– Refreshments on site

German :

GALA 2025 ZEIT FÜR EINE (PA)RENTHESE SEASON 4

? Die vierte Gala zum Jahresende von Parenthese steht vor der Tür!

Wir erwarten Sie zahlreich zu dieser Aufführung mit 45 Tänzerinnen auf der Bühne.

Eine Gelegenheit, das Musikfest zu erleben

anders, mit der Familie: mit uns

– Getränke vor Ort

Italiano :

GALA 2025 TEMPO DI (PA)RENTESI STAGIONE 4

? Il quarto Gala di fine anno di Parenthese è alle porte!

Ci auguriamo di vedere molti di voi sul palco con 45 ballerini.

Questa è la vostra occasione per vivere la Fête de la Musique

in modo diverso, come una famiglia: con noi

– Rinfresco in loco

Espanol :

GALA 2025 HORA DE (PA)RENTHESIS TEMPORADA 4

? La cuarta Gala de fin de curso de Parenthese está a la vuelta de la esquina

Esperamos ver a muchos de ustedes allí, en el escenario con 45 bailarines.

Esta es su oportunidad de vivir la Fête de la Musique

de otra manera, en familia: con nosotros

– Refrescos in situ

L’événement GALA DE DANSE Épinal a été mis à jour le 2025-05-21 par OT EPINAL ET SA REGION