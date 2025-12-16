Gala de danse Fenêtre sur Cour(s) de Terpsichore Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Gala de danse Fenêtre sur Cour(s) de Terpsichore

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Assistez au gala de danse Fneêtre sur cour(s) de l’école de danse Terpsichore. 2 séances, horaires à définir.

Avec en exclusivité une création signée Mathilde Bru, et le concours du Dance Challenge .

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 31 37 82 terpsichore64@yahoo.fr

