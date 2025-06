Gala de danse Fessenheim 28 juin 2025 20:00

Haut-Rhin

Gala de danse Fessenheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-06-28 20:00:00

L’association Loisirs Art et Culture vous présente son traditionnel gala de danse annuel.

Sur scène plus d’une centaine d’élèves des différents cours d’éveil à la danse (4/6ans), de modern’jazz, de danse classique et de break-dance, sous la direction de leurs professeurs Joëlle KIRCHHOFFER et Jérémy GINIBRE.

Les élèves des sections danse de l’association LAC, animées par Joëlle Kirchhoffer et Jérémy Ginibre, professeurs de danse diplômés, vous invitent à leur spectacle annuel.

Près de 80 danseurs, dans quatre disciplines distinctes (Breakdance, classique, claquettes et modern’ jazz) présenteront leur programme, issu d’un travail assidu. .

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 49 44 23 52

English :

The association Loisirs Art et Culture presents its traditional annual dance gala

On stage, more than a hundred students from different dance classes (4/6 years old), modern jazz, classical dance and break-dance, under the direction of their teachers Joëlle KIRCHHOFFER and Jérémy GINIBRE.

German :

Der Verein Loisirs Art et Culture präsentiert Ihnen seine traditionelle jährliche Tanzgala.

Auf der Bühne stehen mehr als hundert Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Kurse für tänzerische Früherziehung (4/6 Jahre), Modern’Jazz, klassischen Tanz und Breakdance, unter der Leitung ihrer Lehrer: Joëlle KIRCHHOFFER und Jérémy GINIBRE.

Italiano :

L’associazione Loisirs Art et Culture presenta il suo tradizionale gala di danza annuale.

Sul palco saliranno più di cento allievi di varie classi di danza (4/6 anni), modern jazz, danza classica e break-dance, guidati dai loro insegnanti Joëlle KIRCHHOFFER e Jérémy GINIBRE.

Espanol :

La asociación Loisirs Art et Culture presenta su tradicional gala anual de danza.

Más de un centenar de alumnos de diversas clases de danza (4/6 años), jazz moderno, ballet y break-dance, dirigidos por sus profesores Joëlle KIRCHHOFFER y Jérémy GINIBRE, se subirán al escenario.

