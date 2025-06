Gala de danse hip-hop Briare 28 juin 2025 20:30

Loiret

Gala de danse hip-hop Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Début : 2025-06-28 20:30:00

2025-06-28

Le 28 juin à 20h30, ne manquez pas le gala de danse du CSC Briare ! Une soirée 100 % hip-hop pleine d’énergie et de rythme, où les danseurs enflammeront la scène et mettront le bazar dans le public. Entrée libre, ambiance garantie !

Le C.S.C. Briare vous invite à son grand gala de danse le 28 juin à 20h30, pour une soirée haute en couleurs et en énergie ! Cette année, le hip-hop est à l’honneur venez vibrer au rythme des chorégraphies urbaines, assurées par les danseurs du CSC Hip-Hop. Démonstrations dynamiques, mouvements acrobatiques, ambiance survoltée… tout est réuni pour faire le show et mettre le feu à la scène. L’entrée est libre, alors réservez votre soirée et venez nombreux applaudir ces artistes passionnés qui transformeront la salle en piste de danse endiablée. Petits et grands, laissez-vous emporter par la magie du hip-hop et vivez un moment festif et convivial. Informations au 06 70 00 65 27. .

Square Pierre-Armand Thiébaut

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 00 65 27 pereira0333@orange.fr

English :

Don’t miss the CSC Briare dance gala on June 28 at 8.30pm! A 100% hip-hop evening full of energy and rhythm, where the dancers set the stage alight and the audience into a frenzy. Free entry, atmosphere guaranteed!

German :

Verpassen Sie nicht die Tanzgala des CSC Briare am 28. Juni um 20:30 Uhr! Ein 100 % Hip-Hop-Abend voller Energie und Rhythmus, bei dem die Tänzer die Bühne zum Glühen bringen und das Publikum zum Toben bringen werden. Eintritt frei, Stimmung garantiert!

Italiano :

Il 28 giugno alle 20.30, non perdetevi il gala di danza del CSC Briare! Una serata 100% hip-hop piena di energia e ritmo, in cui i ballerini infiammano il palco e il pubblico si scatena. Ingresso libero, atmosfera garantita!

Espanol :

El 28 de junio a las 20h30, ¡no se pierda la gala de danza del CSC Briare! Una velada 100% hip-hop, llena de energía y ritmo, en la que los bailarines prenderán fuego al escenario y harán vibrar al público. Entrada gratuita y ambiente garantizado

L’événement Gala de danse hip-hop Briare a été mis à jour le 2025-06-24 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX