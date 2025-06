Gala de Danse Les beautés de la danse Espace Robert Hossein Lourdes 11 juillet 2025 20:00

Hautes-Pyrénées

Gala de Danse Les beautés de la danse Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 20:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Vendredi 11 juillet à 20h à l’Espace Robert Hossein

« Après le triomphe de sa première édition, la version pyrénéenne des Beautés de la Danse revient clore le Festival. Au programme de ce gala des étoiles, un large éventail d’extraits de ballets classiques incontournables, mais aussi des pièces rares néoclasiques, interprétées par les étoiles et solistes des plus grandes compagnies d’Europe Hamburg Ballet, Opéra de Paris, etc. »

à l’issue du concert:

dîner gastronomique au restaurant de l’hôtel Belfry*****, à Lourdes.

.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Friday, July 11 at 8pm at Espace Robert Hossein

« After the triumph of its first edition, the Pyrenean version of Beautés de la Danse returns to close the Festival. On the program for this gala of stars, a wide range of excerpts from essential classical ballets, as well as rare neoclassical pieces, performed by stars and soloists from Europe?s leading companies: Hamburg Ballet, Opéra de Paris, etc. »

at the end of the concert:

gastronomic dinner at the restaurant of the Hotel Belfry*****, in Lourdes.

German :

Freitag, den 11. Juli um 20 Uhr im Espace Robert Hossein

« Nach dem Triumph der ersten Ausgabe kehrt die Pyrenäenversion der Beautés de la Danse zum Abschluss des Festivals zurück. Auf dem Programm dieser Gala der Stars steht eine große Auswahl an Auszügen aus unumgänglichen klassischen Balletten, aber auch seltene neoklassische Stücke, die von den Stars und Solisten der größten Kompanien Europas aufgeführt werden: Hamburg Ballet, Opéra de Paris usw. »

im Anschluss an das Konzert:

gourmet-Dinner im Restaurant des Hotels Belfry***** in Lourdes.

Italiano :

Venerdì 11 luglio alle 20.00 all’Espace Robert Hossein

« Dopo il trionfo della prima edizione, la versione pirenaica di Les Beautés de la Danse torna a chiudere il Festival. In programma per questo gala delle stelle, un’ampia gamma di estratti da balletti classici essenziali, oltre a rari pezzi neoclassici, interpretati da stelle e solisti delle più importanti compagnie europee: Hamburg Ballet, Opéra de Paris, etc. »

alla fine del concerto:

cena gourmet presso il ristorante dell’Hotel Belfry*****, a Lourdes.

Espanol :

Viernes 11 de julio a las 20.00 h en el Espace Robert Hossein

« Tras el triunfo de su primera edición, la versión pirenaica de Les Beautés de la Danse vuelve para clausurar el Festival. En el programa de esta gala de las estrellas, un amplio abanico de extractos de ballets clásicos imprescindibles, así como raras piezas neoclásicas, interpretadas por estrellas y solistas de las principales compañías europeas: Ballet de Hamburgo, Ópera de París, etc. »

al final del concierto

cena gastronómica en el restaurante del Hotel Belfry*****, en Lourdes.

L’événement Gala de Danse Les beautés de la danse Lourdes a été mis à jour le 2025-06-24 par OT de Lourdes|CDT65