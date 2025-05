Gala de danse – Luxey, 7 juin 2025 20:30, Luxey.

Landes

Gala de danse Salle des cigales Luxey Landes

Début : 2025-06-07 20:30:00

fin : 2025-06-07 23:00:00

2025-06-07

L’ACL de Sabres est heureuse de vous présenter le gala de danse de fin d’année des élèves de Sophie Darpheuil-Maréchal.

Salle des cigales

Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : Gala de danse

The ACL de Sabres is delighted to present the end-of-year dance gala of Sophie Darpheuil-Maréchal’s students.

German : Gala de danse

Die ACL in Sabres freut sich, Ihnen die Tanzgala zum Jahresende der Schülerinnen und Schüler von Sophie Darpheuil-Maréchal präsentieren zu können.

Italiano :

L’ACL de Sabres è lieta di presentare il gala di danza di fine anno degli allievi di Sophie Darpheuil-Maréchal.

Espanol : Gala de danse

El ACL de Sabres se complace en presentar la gala de danza de fin de curso de los alumnos de Sophie Darpheuil-Maréchal.

