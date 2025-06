Gala de Danse Salle polyvalente Marans 28 juin 2025 20:00

Charente-Maritime

Gala de Danse Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

À partir de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Venez assister au gala d’Inov Dance années 70/80 avec la participation de Sweet Unic Horn !

Buvette et restauration sur place.

.

Salle polyvalente Rue de Bordeaux

Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 85 02 01 inovdanse17230@gmail.com

English :

Come and see the Inov Dance 70s/80s gala with Sweet Unic Horn!

Refreshments and catering on site.

German :

Erleben Sie die Inov Dance Gala der 70er und 80er Jahre mit der Teilnahme von Sweet Unic Horn!

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Vieni a vedere il gala Inov Dance anni ’70/’80 con Sweet Unic Horn!

Rinfresco e catering in loco.

Espanol :

¡Ven a ver la gala Inov Dance 70s/80s con Sweet Unic Horn!

Refrescos y catering in situ.

L’événement Gala de Danse Marans a été mis à jour le 2025-06-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin