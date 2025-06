Gala de danse – Centre d’Action Culturelle Jean Gavany Maubourguet 21 juin 2025 15:30

Hautes-Pyrénées

Gala de danse Centre d’Action Culturelle Jean Gavany 104 rue Jean Clos Pucheu Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:30:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

Le SOM DANSE vous convie à son gala de fin d’année, avec un spectacle dont le thème est Cinéflix.

Samedi à 20h30 et dimanche à 15h30

.

Centre d’Action Culturelle Jean Gavany 104 rue Jean Clos Pucheu

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 somdanse65@gmail.com

English :

SOM DANSE invites you to its end-of-year gala, with a show on the theme of Cinéflix.

Saturday at 8.30pm and Sunday at 3.30pm

German :

SOM DANSE lädt Sie zu seiner Gala zum Jahresende ein, mit einer Aufführung, die unter dem Motto Cinéflix steht.

Samstag um 20:30 Uhr und Sonntag um 15:30 Uhr

Italiano :

SOM DANSE vi invita al suo gala di fine anno, con uno spettacolo sul tema di Cinéflix.

Sabato alle 20.30 e domenica alle 15.30

Espanol :

SOM DANSE le invita a su gala de fin de año, con un espectáculo sobre el tema de Cinéflix.

Sábado a las 20.30 h. y domingo a las 15.30 h

L’événement Gala de danse Maubourguet a été mis à jour le 2025-06-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65