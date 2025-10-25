GALA DE DANSE OCTOBRE ROSE Maraussan
GALA DE DANSE OCTOBRE ROSE Maraussan samedi 25 octobre 2025.
GALA DE DANSE OCTOBRE ROSE
Place Marcel Barrère Maraussan Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Classique, modern jazz, contemporain, cabaret, chant Au profit de la Ligue contre le cancer et le MIS Montpellier Institut du Sein. Avec la participation des écoles de danse ADN CABARET PIXEE FIT’ZEN BÉZIERS
.
Place Marcel Barrère Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 6 75 72 39 48
English :
Classical, modern jazz, contemporary, cabaret, singing In aid of the Ligue contre le cancer and the MIS Montpellier Institut du Sein. With the participation of dance schools ADN CABARET PIXEE FIT’ZEN BÉZIERS
German :
Klassisch, Modern Jazz, zeitgenössisch, Kabarett, Gesang Zugunsten der Krebsliga und des MIS Montpellier Institut du Sein. Unter Mitwirkung der Tanzschulen ADN CABARET PIXEE FIT’ZEN BÉZIERS
Italiano :
Classica, modern jazz, contemporanea, cabaret, canto A favore della Ligue contre le cancer e del MIS Montpellier Institut du Sein. Con la partecipazione delle scuole di danza ADN CABARET PIXEE FIT’ZEN BÉZIERS
Espanol :
Clásico, jazz moderno, contemporáneo, cabaret, canto A beneficio de la Ligue contre le cancer y del MIS Montpellier Institut du Sein. Con la participación de las escuelas de danza ADN CABARET PIXEE FIT’ZEN BÉZIERS
L’événement GALA DE DANSE OCTOBRE ROSE Maraussan a été mis à jour le 2025-10-16 par 34 OT LA DOMITIENNE