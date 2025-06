Gala de danse « On en parle » Saint-Affrique 28 juin 2025 07:00

Aveyron

Gala de danse « On en parle » Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-29

2025-06-28

Dans un monde où l’on parle beaucoup, mais où l’on s’écoute parfois peu… la danse, elle, ne connaît ni frontière, ni barrière de langue. Celle qui s’exprime par des mots, des regards, des gestes, des silences…

Chaque chorégraphie a été une conversation, chaque pas une émotion, chaque tableau une invitation à écouter autrement. Alors au delà des mots, des mouvements, que reste-t-il ?

Ce sont 140 danseurs qui sont prêts à briller sur scène, à danser et vibrer ensemble. Ils ont beaucoup de choses à vous partager et vont user de tout les moyens pour s’exprimer..

Alors, on en parle ?? .

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 70 75 94 65 inmove.studio971@gmail.com

English :

In a world where people talk a lot, but sometimes don’t listen to each other? dance knows no borders or language barriers. One that expresses itself through words, glances, gestures, silences?

German :

In einer Welt, in der viel geredet wird, aber man sich manchmal kaum zuhört, kennt der Tanz keine Grenzen oder Sprachbarrieren. Er drückt sich durch Worte, Blicke, Gesten und Schweigen aus

Italiano :

In un mondo in cui le persone parlano molto ma a volte non si ascoltano, la danza non conosce confini o barriere linguistiche. La danza si esprime attraverso le parole, gli sguardi, i gesti e il silenzio?

Espanol :

En un mundo donde la gente habla mucho pero a veces no se escucha… la danza no conoce fronteras ni barreras lingüísticas. La danza se expresa a través de las palabras, las miradas, los gestos y el silencio?

