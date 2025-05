Gala de danse Où sont mes émotions ? – Salle événementielle l’Empire Auxonne, 7 juin 2025 20:00, Auxonne.

Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-06-07 20:00:00

fin : 2025-06-07 23:00:00

2025-06-07

Ce nouveau spectacle de danse, complètement imaginé et scénarisé par l’équipe Flam’dance, raconte une histoire incroyable ! Tout en mélangeant les groupes de danses d’âges variés et des chorégraphies de styles différents, vous serez transportez à travers de belles musiques et de beaux éclairages… .

Salle événementielle l’Empire Boulevard Pasteur

Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté flamdance21@gmail.com

