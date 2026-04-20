Palavas-les-Flots

GALA DE DANSE

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

20h30

Gala de danse organisé par Kdanse

Salle bleue

Infos 06 11 97 14 41 ou kdansepalavas@gmail.com

Par Carole Camacho, professeure et chorégraphe. .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 11 97 14 41 kdansepalavas@gmail.com

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English : GALA DE DANSE

20h30

Dance gala organized by Kdanse

L’événement GALA DE DANSE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34