GALA DE DANSE Palavas-les-Flots
GALA DE DANSE Palavas-les-Flots samedi 13 juin 2026.
Palavas-les-Flots
GALA DE DANSE
1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
20h30
Gala de danse organisé par Kdanse
Salle bleue
Infos 06 11 97 14 41 ou kdansepalavas@gmail.com
Par Carole Camacho, professeure et chorégraphe. .
1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 11 97 14 41 kdansepalavas@gmail.com
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English : GALA DE DANSE
20h30
Dance gala organized by Kdanse
L’événement GALA DE DANSE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34