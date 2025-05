Gala de danse – Réquista, 20 juin 2025 07:00, Réquista.

Un moment de grâce et d’émotion !

Les danseuses et danseurs de l’école de danse de Réquista montent sur scène pour leur grand gala annuel !

Rendez-vous le 20 et 21 juin à 21h à la salle de spectacle de Réquista, pour deux soirées rythmées par la passion, l’énergie et le plaisir de danser. Petits et grands vous réservent un spectacle haut en couleurs, fruit d’une année de travail et de créativité.

Venez les applaudir et partager ce beau moment avec eux ! .

Place François Fabié

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

English :

A moment of grace and emotion!

German :

Ein Moment der Gnade und der Emotionen!

Italiano :

Un momento di grazia e di emozione!

Espanol :

¡Un momento de gracia y emoción!

