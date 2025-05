Gala de Danse – Saint-Affrique, 7 juin 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Gala de Danse Paulette DURAND

Ne manquez pas le gala de danse de l’association Danse Loisirs ! Laissez-vous emporter par le rythme !

L’Association Danse Loisirs organise chaque année son gala de danse !

Venez nombreux ! .

Paulette DURAND 30, bd Victor Hugo

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 25 39

English :

Don’t miss the Danse Loisirs dance gala! Let the rhythm take you away!

German :

Verpassen Sie nicht die Tanzgala des Vereins Danse Loisirs! Lassen Sie sich vom Rhythmus mitreißen!

Italiano :

Non perdetevi il gala di danza organizzato dall’associazione Danse Loisirs! Lasciatevi trasportare dal ritmo!

Espanol :

No se pierda la gala de baile organizada por la asociación Danse Loisirs ¡Déjese llevar por el ritmo!

