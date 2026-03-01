Gala de Danse solidaire Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Gala de Danse solidaire

Samedi 28 mars 2026 de 20h à 22h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’association du Blé de l’Espérance réunit plusieurs associations de danse pour une soirée festive et solidaire.

Les danseurs des associations Académie Arts et Expression, Street‘m’dance, Tiaré Apétahi, Danse Création Passion, Académie de danse et Puente flamenco montent sur la scène de l’Espace Charles Trenet pour un spectacle haut en couleurs ! Les bénéfices sont reversés au service pédiatrie de l’Hôpital de Salon.



6€ 3€ de 6 ans



English :

The Blé de l’Espérance association brings together several dance associations for a festive evening of solidarity.

