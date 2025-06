Gala de danse Street Jazz – Loriol-sur-Drôme 28 juin 2025 18:00

Drôme

Gala de danse Street Jazz Salle de fête Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : Samedi 2025-06-28 18:00:00

2025-06-28

La fin d’année approche et aussi l’heure des galas ! Le studio danse LCA vous présente son gala spécial Danse street jazz.

Salle de fête

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes studiodanselca@gmail.com

English :

The end of the year is approaching, and so is gala time! The LCA dance studio presents its special street jazz dance gala.

German :

Das Ende des Jahres naht und damit auch die Zeit der Galas! Das LCA-Tanzstudio präsentiert Ihnen eine spezielle Gala für Street Jazz Dance.

Italiano :

La fine dell’anno si avvicina e anche il tempo dei galà! La scuola di danza LCA presenta il suo speciale gala di street jazz dance.

Espanol :

Se acerca el final del año y con él la época de las galas El estudio de danza LCA presenta su gala especial de danza jazz callejera.

