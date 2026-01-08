Gala de danse TARBES Tarbes
Gala de danse TARBES Tarbes mardi 10 février 2026.
Gala de danse
TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 20:30:00
fin : 2026-02-10 22:30:00
Date(s) :
2026-02-10
Venez assister au grand Gala de danse organisé par les élèves de la classe de 1ère STMG du Lycée de Pradeau-La-Sède (65), avec le concours de la Mairie de Tarbes, au profit de l’association Épilepsie-France, à l’occasion de la Journée Internationale de l’Épilepsie.
4 écoles de Danse vont présenter leurs prestations Evi’Danse JAB Danse Le Renc’Art DANS6T
Billetterie en ligne > voir bloc Coordonnées
Places limitées
.
TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00
English :
Join us for the grand Gala de danse organized by students in the 1ère STMG class at the Lycée de Pradeau-La-Sède (65), with the support of the Mairie de Tarbes, in aid of the Épilepsie-France association, on the occasion of International Epilepsy Day.
4 dance schools will be performing: Evi’Danse JAB Danse Le Renc’Art DANS6T
Online ticketing > see contact details
Limited seating
L’événement Gala de danse Tarbes a été mis à jour le 2026-01-08 par OT de Tarbes|CDT65