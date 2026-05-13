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Gala de danse Vendeuvre-sur-Barse

Gala de danse Vendeuvre-sur-Barse

Gala de danse Vendeuvre-sur-Barse samedi 6 juin 2026.

Adresse : COSEC

Ville : 10140 Vendeuvre-sur-Barse

Département : Aube

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 16 Tarif de base plein tarif

Vendeuvre-sur-Barse

Gala de danse

COSEC Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Préparez-vous à voyager… à travers le temps ! L’école de danse Coppelia vous convie à son nouveau gala de danse.

De différentes époques aux univers emblématiques, les danseurs et danseuses vous embarquent dans un spectacle rythmé, plein d’émotions et de surprises !

Début du spectacle à 20h. Restauration sur place.

Attention, il est nécessaire de réserver votre place. 16  .

COSEC Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 98 92 59 68  assocoppelia@gmail.com

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English :

L’événement Gala de danse Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

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