Gala de danse – Place du corps Franc Pommies Vic-en-Bigorre 22 juin 2025 19:00

Hautes-Pyrénées

Gala de danse Place du corps Franc Pommies Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

L’école de danse Jean-Pierre Laporte & Amplitude vous convie à son gala de fin d’année, avec un spectacle qui vous en mettra plein les yeux.

Place du corps Franc Pommies Espace Claude Miqueu

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 78 80 49 03

English :

The Jean-Pierre Laporte & Amplitude dance school invites you to its end-of-year gala, with an eye-popping show.

German :

Die Tanzschule Jean-Pierre Laporte & Amplitude lädt Sie zu ihrer Jahresabschlussgala mit einer Show ein, die Sie in ihren Bann ziehen wird.

Italiano :

La scuola di danza Jean-Pierre Laporte & Amplitude vi invita al suo gala di fine anno, con uno spettacolo di grande effetto.

Espanol :

La escuela de danza Jean-Pierre Laporte & Amplitude le invita a su gala de fin de curso, con un espectáculo impactante.

