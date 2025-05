Gala de danse – Yzeurespace Yzeure, 13 juin 2025 20:00, Yzeure.

Allier

Gala de danse Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 20:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-13

Gala de danse génération 80/90. Les danseurs et danseuses de l’école de danse de Panloup, de Laure Guérin, vont présenter leurs performances.

.

Yzeurespace Route de Montbeugny

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 84 31 42 laure.danse@hotmail.fr

English :

Gala de danse génération 80/90. Dancers from Laure Guérin?s Panloup dance school will be presenting their performances.

German :

Tanzgala Generation 80/90. Die Tänzer und Tänzerinnen der Tanzschule Panloup von Laure Guérin werden ihre Darbietungen präsentieren.

Italiano :

Galà di danza per gli anni ’80 e ’90. I ballerini della scuola di danza Panloup di Laure Guérin presenteranno le loro performance.

Espanol :

Gala de danza de los años 80 y 90. Los bailarines de la escuela de danza Panloup de Laure Guérin presentarán sus espectáculos.

L’événement Gala de danse Yzeure a été mis à jour le 2025-05-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région