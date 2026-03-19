GALA DE DANSES DES ELÈVES MOJITO GANCHO 2026 SALLE ATHÉNA Labastidette
GALA DE DANSES DES ELÈVES MOJITO GANCHO 2026 SALLE ATHÉNA Labastidette dimanche 28 juin 2026.
GALA DE DANSES DES ELÈVES MOJITO GANCHO 2026
SALLE ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:45:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez découvrir les danses latino caribéennes lors des démos des élèves. Danser avec MOJITO GANCHO lors des animations dansantes.
Lors de cet après-midi festif venez encourager nos élèves lors de leurs démonstrations de danses . L’équipe MOJITO GANCHO vous proposera des pas en lignes de différentes danses ( CHA CHA , REGGAETON , SALSA , KIZOMBA , BACHATA , … ) et nous vous laisserons la piste de danse pour de la pratique libre. N’hésitez pas , on vous attend nombreux. .
SALLE ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette 31600 Haute-Garonne Occitanie mojitogancho@free.fr
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English :
Discover Latin-Caribbean dances during student demos. Dance along with MOJITO GANCHO at our animated dances.
L’événement GALA DE DANSES DES ELÈVES MOJITO GANCHO 2026 Labastidette a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE