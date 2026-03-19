GALA DE DANSES DES ELÈVES MOJITO GANCHO 2026 SALLE ATHÉNA Labastidette

GALA DE DANSES DES ELÈVES MOJITO GANCHO 2026

SALLE ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:45:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez découvrir les danses latino caribéennes lors des démos des élèves. Danser avec MOJITO GANCHO lors des animations dansantes.

Lors de cet après-midi festif venez encourager nos élèves lors de leurs démonstrations de danses . L’équipe MOJITO GANCHO vous proposera des pas en lignes de différentes danses ( CHA CHA , REGGAETON , SALSA , KIZOMBA , BACHATA , … ) et nous vous laisserons la piste de danse pour de la pratique libre. N’hésitez pas , on vous attend nombreux. .

SALLE ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette 31600 Haute-Garonne Occitanie mojitogancho@free.fr

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English :

Discover Latin-Caribbean dances during student demos. Dance along with MOJITO GANCHO at our animated dances.

L’événement GALA DE DANSES DES ELÈVES MOJITO GANCHO 2026 Labastidette a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE