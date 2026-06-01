Gala de fin d’année, Collège de la Gardonnenque – Halle des sports, Brignon

Gala de fin d’année Samedi 6 juin, 16h00 Collège de la Gardonnenque – Halle des sports Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Buvette et restauration.

Organisé par l’association Multi Budo.

Collège de la Gardonnenque – Halle des sports 30190 Brignon Brignon 30190 Gard Occitanie 04 66 83 30 60 https://la-gardonnenque.mon-ent-occitanie.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@asso-multi-budo.fr »}]

Au programme : combats de boxe, performances de coups de pied sautés, démonstrations de lutte et autres temps forts.