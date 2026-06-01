Gala de fin d’année L’art de la Porcelaine Chinoise Cabaret Navy Blue Lescar

Lescar

Gala de fin d’année L’art de la Porcelaine Chinoise

Cabaret Navy Blue 8 Rue du Souvenir Français Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 19:30:00

Date(s) :

2026-06-28

L’association Okydée vous invite à son gala de fin d’année, un moment artistique et immersif où la danse classique chinoise devient un véritable pont vers la culture chinoise.Cette saison, notre spectacle met à l’honneur l’art de la porcelaine chinoise.

* 12 chorégraphies de danse classique chinoise, dont 6 créations inédites spécialement réalisées pour cette édition.

Programme

15h00 16h30 (1ère scène) Spectacle de danse classique chinoise

17h00 17h35 Conférence culturelle (facultative)

18h00 19h30 (2ème sur place) Spectacle de danse classique chinoise

Sur place

* Buvette solidaire avec donation libre Pâtisseries maison réalisées par notre communauté

Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver vos billets à l’avance.

Nous serons heureux de partager avec vous ce moment artistique et culturel autour de la beauté de la danse classique chinoise. .

Cabaret Navy Blue 8 Rue du Souvenir Français Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 34 22 61 okydee64@gmail.com

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English : Gala de fin d’année L’art de la Porcelaine Chinoise

L’événement Gala de fin d’année L’art de la Porcelaine Chinoise Lescar a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau