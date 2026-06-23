Gala de fin d’année Twirling Forges-les-Eaux
Gala de fin d’année Twirling Forges-les-Eaux samedi 4 juillet 2026.
Forges-les-Eaux
Gala de fin d’année Twirling
Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Gala de fin d’année de la Twirling team de Forges au Dojo Départemental de Forges-les-Eaux le samedi 4 juillet 2026 à 18h30.
Entrée gratuite
Restauration sur place .
Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80
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English : Gala de fin d’année Twirling
L’événement Gala de fin d’année Twirling Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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