Forges-les-Eaux

Gala de fin d’année Twirling

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Gala de fin d’année de la Twirling team de Forges au Dojo Départemental de Forges-les-Eaux le samedi 4 juillet 2026 à 18h30.

Entrée gratuite

Restauration sur place .

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80

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English : Gala de fin d’année Twirling

L’événement Gala de fin d’année Twirling Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux