Gala de flamenco – Villefranche-de-Rouergue 21 juin 2025 07:00

Aveyron

Gala de flamenco Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Gala de flamenco gratuit sur la place Notre Dame le 21 juin à 19h30, olé !

Le 21 Juin pour la fête de la musique, venez nous voir à Villefranche-de-Rouergue Place Notre-Dame.

Au programme :

– chorégraphies Enfants

– danses sévillanes

– chorale flamenca

– tangos flamencos y flashmobs

GRATUIT, sans réservation.

Olé ! .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 88 97 77 29 flamenk.oole@gmail.com

English :

Free flamenco gala in Place Notre Dame on June 21 at 7:30 p.m., olé!

German :

Kostenlose Flamenco-Gala auf dem Place Notre Dame am 21. Juni um 19.30 Uhr, olé!

Italiano :

Gala di flamenco gratuito in Place Notre Dame il 21 giugno alle 19.30, olé!

Espanol :

Gala flamenca gratuita en la plaza Notre Dame el 21 de junio a las 19.30 h, ¡olé!

L’événement Gala de flamenco Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-06-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)