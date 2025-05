Gala de Gym Forme Loisir – Lieu-dit Coulon Monflanquin, 14 juin 2025 10:30, Monflanquin.

Lot-et-Garonne

Gala de Gym Forme Loisir Lieu-dit Coulon Gymnase de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:30:00

fin : 2025-06-14 18:30:00

Date(s) :

2025-06-14

Spectacle des gymnastes de la Gym Forme Loisir Monflanquin (GFLM) des tout petits aux plus grands gym aux agrès (poutre, sol, barres, saut) en passant par la gym rythmique aux engins (ruban, cerceau, ballon, corde, massues)

Restauration rapide sur place le midi, animations toute la journée

Spectacle des gymnastes de la Gym Forme Loisir Monflanquin (GFLM) des tout petits aux plus grands gym aux agrès (poutre, sol, barres, saut) en passant par la gym rythmique aux engins (ruban, cerceau, ballon, corde, massues)

Animations tout au long de la journée, structure gonflable.

Restauration rapide sur place le midi .

Lieu-dit Coulon Gymnase de Coulon

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 36 11 06

English : Gala de Gym Forme Loisir

Performance by gymnasts from the Gym Forme Loisir Monflanquin (GFLM), from the very young to the very old: apparatus gymnastics (beam, floor, bars, vault) and rhythmic gymnastics with apparatus (ribbon, hoop, ball, rope, clubs)

Fast food on site at lunchtime, entertainment all day

German : Gala de Gym Forme Loisir

Vorführung der Gymnastinnen der Gym Forme Loisir Monflanquin (GFLM) von den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen: Geräteturnen (Balken, Boden, Barren, Sprung) über rhythmische Gymnastik mit Geräten (Band, Reifen, Ball, Seil, Keulen)

Schnellrestaurants vor Ort am Mittag, Animationen den ganzen Tag über

Italiano :

Esibizione delle ginnaste della Palestra Forme Loisir Monflanquin (GFLM), dai più piccoli ai più grandi: ginnastica con gli attrezzi (trave, corpo libero, sbarra, volteggio) e ginnastica ritmica con gli attrezzi (nastro, cerchio, palla, fune, clavette)

Fast food in loco all’ora di pranzo, animazione durante tutta la giornata

Espanol : Gala de Gym Forme Loisir

Espectáculo de los gimnastas del Gym Forme Loisir Monflanquin (GFLM), desde los más pequeños hasta los más mayores: gimnasia con aparatos (viga, suelo, barras, bóveda) y gimnasia rítmica con aparatos (cinta, aro, pelota, cuerda, mazas)

Comida rápida in situ al mediodía, animación durante todo el día

L’événement Gala de Gym Forme Loisir Monflanquin a été mis à jour le 2025-05-17 par OT Coeur de Bastides