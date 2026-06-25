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AGENDA · Cusset

Gala de gymnastique • La Française Maison des Sports Cusset

samedi 19 décembre 2026 · Maison des Sports · Cusset

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Maison des Sports
Adresse
42 avenue de l'Europe
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif
6 6 6

Cusset

Gala de gymnastique • La Française

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 17:00:00
fin : 2026-12-19 22:00:00

Date(s) :
2026-12-19

L’association Gymnastique La Française organise son gala de fin d’année regroupant l’ensemble des sections du club le samedi 19 décembre de 17h à 22h.
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Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 78  lafrancaisegym@orange.fr

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English :

The Gymnastique La Française association is hosting its end-of-year gala, bringing together all of the club’s sections, on Saturday, December 19, from 5:00 p.m. to 10:00 p.m.

L’événement Gala de gymnastique • La Française Cusset a été mis à jour le 2026-09-04 par Vichy Destinations

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