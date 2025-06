GALA DE GYMNASTIQUE LES EMOTIONS Bédarieux 28 juin 2025 07:00

GALA DE GYMNASTIQUE LES EMOTIONS Boulevard Jean Moulin Bédarieux Hérault

19H Complexe sportif René Char

Venez admirer le travail, le talent et la passion des athlètes du CAB Gym, qui vous présentent un spectacle haut en couleurs sur le thème des émotions. Buvette et restauration sur place. Entrée libre

Boulevard Jean Moulin

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

English :

7pm René Char Sports Complex

Come and admire the work, talent and passion of CAB Gym athletes, who present a colorful show on the theme of emotions. Refreshments and catering on site. Free admission

German :

19H Sportkomplex René Char

Bewundern Sie die Arbeit, das Talent und die Leidenschaft der Athleten des CAB Gym, die Ihnen eine farbenfrohe Show zum Thema Emotionen präsentieren. Getränke und Speisen vor Ort. Freier Eintritt

Italiano :

19:00 Complesso sportivo René Char

Venite ad ammirare il lavoro, il talento e la passione degli atleti della CAB Gym, che presentano uno spettacolo colorato sul tema delle emozioni. Rinfresco e catering in loco. Ingresso libero

Espanol :

19.00 h Complejo deportivo René Char

Venga a admirar el trabajo, el talento y la pasión de los atletas del CAB Gym, que presentan un espectáculo lleno de color sobre el tema de las emociones. Refrescos y catering in situ. Entrada gratuita

