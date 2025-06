Gala de gymnastique Route du Pinet Sainte-Sigolène 27 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Gala de gymnastique Route du Pinet Gymnase 1 Complexe sportif Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

+ de 10 ans

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

L’association Gymnique Sigolénoise organise son gala annuel sur le thème des Comédies Musicales. Venez nombreux encourager nos gymnastes !

Route du Pinet Gymnase 1 Complexe sportif

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 23 25 92

English :

The Sigolénoise Gymnastics Association is organizing its annual gala on the theme of Musical Comedies. Come and support our gymnasts!

German :

Die Association Gymnique Sigolénoise veranstaltet ihre jährliche Gala unter dem Motto « Musicals ». Kommen Sie zahlreich und feuern Sie unsere Turnerinnen an!

Italiano :

L’Associazione Ginnastica Sigolénoise organizza il suo gala annuale sul tema del musical. Venite a fare il tifo per le nostre ginnaste!

Espanol :

La Asociación de Gimnasia Sigolénoise organiza su gala anual sobre el tema de los musicales. ¡Ven a animar a nuestras gimnastas!

