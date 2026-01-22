Gala de la perche #3 Le Forum Le Mans

Gala de la perche #3

Le Forum Avenue du Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Retrouvez la 3ème édition du gala de la perche au Forum.

Le Gala de la Perche est de retour en 2026 pour une grosse soirée humour à ne pas rater.

Deux billetteries, tu choisis le show que tu veux ou les deux.

17h Ouverture des portes

On arrive tôt, on profite foodtrucks + bar , ambiance détendue avant le show.

18h Lancement du Gala

10 humoristes avec des styles différents, du rythme, des vannes qui s’enchaînent.

Ils seront bientôt annoncés

Ouverture des portes 1H00 avant le spectacle .

Le Forum Avenue du Centre des Expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

The 3rd edition of the pole vaulting gala at the Forum.

