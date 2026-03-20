Gala de l’Eau Vive Esplanade Sourdille Givet

Gala de l’Eau Vive

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

L’association de danse L’Eau Vive vous invite à un voyage chorégraphique captivant, fruit d’une année de travail passionné. Venez découvrir l’énergie, la grâce et la créativité de ses danseurs et danseuses, des plus jeunes aux plus expérimentés. Entre ballets classiques, créations contemporaines et rythmes modernes, ce gala est une véritable célébration de l’art du mouvement. C’est le rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de danse et l’occasion idéale de soutenir les talents locaux. 2 spectacles Jeux et Jouets sous le sapin sont programmés Samedi 28 mars à 20h. Dimanche 29 mars à 15h. Venez vibrer au rythme des chorégraphies qui illumineront la scène du Manège de Givet. Émotions et spectacle garantis ! Bon à savoir Réservation des places, le samedi 7 mars 2026 de 14h à 18h à la salle de danse.

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Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 6 38 42 05 40

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English :

The L’Eau Vive dance association invites you on a captivating choreographic journey, the fruit of a year of passionate work. Come and discover the energy, grace and creativity of our dancers, from the youngest to the most experienced. From classical ballets to contemporary creations and modern rhythms, this gala is a true celebration of the art of movement. It’s a not-to-be-missed event for all dance fans, and an ideal opportunity to support local talent. 2 Jeux et Jouets sous le sapin shows are scheduled: Saturday March 28 at 8pm. Sunday March 29 at 3pm. Come and vibrate to the rhythm of the choreographies that will light up the stage of the Manège de Givet. Emotions and spectacle guaranteed! Good to know: Tickets can be reserved on Saturday, March 7, 2026 from 2pm to 6pm at the dance hall.

L’événement Gala de l’Eau Vive Givet a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme