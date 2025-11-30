Gala de l’école de Musique Isabelle Fournier

6 Rue de Pusy Lafayette Pusy-et-Épenoux Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:15:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Retrouver le gala de l’école de musique Isabelle Fournier à 14h15 au théâtre Edwige Feuillère à Vesoul .

6 Rue de Pusy Lafayette Pusy-et-Épenoux 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 78 04 31

English : Gala de l’école de Musique Isabelle Fournier

German : Gala de l’école de Musique Isabelle Fournier

Italiano :

Espanol :

L’événement Gala de l’école de Musique Isabelle Fournier Pusy-et-Épenoux a été mis à jour le 2025-11-19 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL