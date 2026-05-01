Gala de l’école Elsa Watz Etats d’âme Bohain-en-Vermandois
Gala de l’école Elsa Watz Etats d’âme Bohain-en-Vermandois samedi 30 mai 2026.
Bohain-en-Vermandois
Gala de l’école Elsa Watz Etats d’âme
6 Rue Curie Bohain-en-Vermandois Aisne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
L’école de danse Elsa Watz présente son Gala 2026 Etats d’âme !
Rendez-vous à la salle Le Royal de Bohain, le samedi 30 mai à 20h et le dimanche 31 mai à 15h.
Avec la participation du Ballroomdance show.
Infos et réservations danseyoga.bohain@yahoo.com.
Facebook Ecole de danse Elsa Watz.
Tarif 13€ l’entrée.
Ouverture des portes 30minutes avant le début du spectacle.
L’école de danse Elsa Watz présente son Gala 2026 Etats d’âme !
Rendez-vous à la salle Le Royal de Bohain, le samedi 30 mai à 20h et le dimanche 31 mai à 15h.
Avec la participation du Ballroomdance show.
Infos et réservations danseyoga.bohain@yahoo.com.
Facebook Ecole de danse Elsa Watz.
Tarif 13€ l’entrée.
Ouverture des portes 30minutes avant le début du spectacle. .
6 Rue Curie Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France danseyoga.bohain@yahoo.com
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English :
The Elsa Watz dance school presents its Gala 2026: Etats d’âme!
Rendezvous at Bohain’s Salle Le Royal, Saturday May 30 at 8pm and Sunday May 31 at 3pm.
With the participation of the Ballroomdance show.
Information and bookings: danseyoga.bohain@yahoo.com.
Facebook Ecole de danse Elsa Watz.
Admission: 13?
Doors open 30 minutes before show time.
L’événement Gala de l’école Elsa Watz Etats d’âme Bohain-en-Vermandois a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Saint-Quentinois