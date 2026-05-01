Bohain-en-Vermandois

Gala de l’école Elsa Watz Etats d’âme

6 Rue Curie Bohain-en-Vermandois Aisne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

L’école de danse Elsa Watz présente son Gala 2026 Etats d’âme !

Rendez-vous à la salle Le Royal de Bohain, le samedi 30 mai à 20h et le dimanche 31 mai à 15h.

Avec la participation du Ballroomdance show.

Infos et réservations danseyoga.bohain@yahoo.com.

Facebook Ecole de danse Elsa Watz.

Tarif 13€ l’entrée.

Ouverture des portes 30minutes avant le début du spectacle.

L’école de danse Elsa Watz présente son Gala 2026 Etats d’âme !

Rendez-vous à la salle Le Royal de Bohain, le samedi 30 mai à 20h et le dimanche 31 mai à 15h.

Avec la participation du Ballroomdance show.

Infos et réservations danseyoga.bohain@yahoo.com.

Facebook Ecole de danse Elsa Watz.

Tarif 13€ l’entrée.

Ouverture des portes 30minutes avant le début du spectacle. .

6 Rue Curie Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France danseyoga.bohain@yahoo.com

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English :

The Elsa Watz dance school presents its Gala 2026: Etats d’âme!

Rendezvous at Bohain’s Salle Le Royal, Saturday May 30 at 8pm and Sunday May 31 at 3pm.

With the participation of the Ballroomdance show.

Information and bookings: danseyoga.bohain@yahoo.com.

Facebook Ecole de danse Elsa Watz.

Admission: 13?

Doors open 30 minutes before show time.

L’événement Gala de l’école Elsa Watz Etats d’âme Bohain-en-Vermandois a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Saint-Quentinois