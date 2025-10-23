Gala de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat #3 Agence RENNES NORD Rennes

Gala de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat #3 Agence RENNES NORD Rennes jeudi 23 octobre 2025.

Gala de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat #3 Agence RENNES NORD Rennes Jeudi 23 octobre, 13h00 Ille-et-Vilaine

L’événement se tiendra le 23 octobre 2025, de 13h à 19h, aux Cadets de Bretagne à Rennes.

L’événement se tiendra le 23 octobre 2025, de 13h à 19h, aux Cadets de Bretagne à Rennes. Il vise à mettre en relation les personnes en recherche d’emploi ou ayant un projet de création d’entreprise avec des employeurs et des structures d’accompagnement, tout en proposant, en parallèle, des initiations aux arts martiaux, un atelier de préparation au pitch et sport bien-être. La journée sera enrichie par des témoignages inspirants dont Lissandre Mercier

Venez nous rejoindre le 23 octobre pour un

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-23T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T19:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/504196

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine