Gala de l’ENIT TARBES Tarbes

Gala de l’ENIT

TARBES Boulevard Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 21:30:00

fin : 2025-12-06 05:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez vivre une soirée inoubliable avec les élèves de la 59ème promotion de l’ENIT pour le 62ème Gala sur le thème Au Royaume des Rêves .

Entrée ouverte à tous Tenue de Gala exigée

Le Gala de l’ENIT c’est environ 3 500 participants et 1 an de préparation.

C’est aussi plus d’un demi-siècle d’éditions consécutives.

POINTS DE VENTE

Restaurant universitaire de Tarbes de 12h à 14h

Site internet

Sur place le soir du Gala

.

English :

Come and enjoy an unforgettable evening with the students of the 59th ENIT class at the 62nd Gala on the theme Au Royaume des Rêves .

Admission open to all Gala dress required

The ENIT Gala represents some 3,500 participants and 1 year of preparation.

It’s also more than half a century of consecutive editions.

POINTS OF SALE

Tarbes university restaurant, from 12pm to 2pm

Website

On site on Gala evening

German :

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit den Schülern des 59. Jahrgangs der ENIT bei der 62. Gala zum Thema Im Reich der Träume .

Eintritt für alle Galakleidung erforderlich

Die ENIT-Gala ist eine Veranstaltung mit ca. 3.500 Teilnehmern und einem Jahr Vorbereitungszeit.

Die ENIT-Gala findet seit über einem halben Jahrhundert in Folge statt.

VERKAUFSSTELLEN

Universitätsrestaurant in Tarbes von 12:00 bis 14:00 Uhr

Internetseite

Vor Ort am Abend der Gala

Italiano :

Venite a trascorrere una serata indimenticabile con gli studenti della 59ª classe dell’ENIT per il 62° Gala sul tema Au Royaume des Rêves .

Ingresso aperto a tutti È richiesto l’abito di gala

Il Gala dell’ENIT coinvolge circa 3.500 partecipanti e un anno di preparazione.

Significa anche più di mezzo secolo di edizioni consecutive.

PUNTI VENDITA

Mensa universitaria di Tarbes dalle 12.00 alle 14.00

Sito web

In loco la sera del Gala

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada inolvidable con los alumnos de la 59ª promoción del ENIT con motivo de la 62ª Gala sobre el tema Au Royaume des Rêves .

Entrada abierta a todos Se requiere traje de gala

La Gala del ENIT supone unos 3.500 participantes y un año de preparación.

También supone más de medio siglo de ediciones consecutivas.

PUNTOS DE VENTA

Restaurante universitario de Tarbes de 12.00 a 14.00 horas

Página web

In situ la noche de la Gala

