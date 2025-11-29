Gala de l’INSA Rennes 2025 INSA Rennes, Halle Francis Querné Rennes Samedi 29 novembre, 18h30

Le Gala de l’INSA Rennes est la soirée la plus attendue de l’année : samedi 29 novembre, plus de 1000 spectateur·rices se rassemblent dans la Halle Francis Querné pour une soirée inoubliable !

En savoir plus : [https://gala.asso.insa-rennes.fr/](https://gala.asso.insa-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T06:00:00.000+01:00

https://www.billetweb.fr/gala-insa-rennes-2025

INSA Rennes, Halle Francis Querné 20 avenue des Buttes de Coësmes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine