Gala de LNB Studio, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
Gala de LNB Studio, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues samedi 6 juin 2026.
Gala de LNB Studio Samedi 6 juin, 19h00 Espace la Fare Alais Gard
12 €, 7 € pour les 3-8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Restauration sur place dès 19h.
Début du spectacle à 20h.
Achat de tickets au LNB STUDIO (8 route de Saint Martin à Alès) aux horaires de cours et sur place le jour du spectacle.
Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 55 37 96 »}, {« type »: « email », « value »: « lnbstudioales@gmail.com »}]
Venez assister au gala de danse du Studio LNB danse hiphop
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