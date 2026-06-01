Gala de LNB Studio, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Gala de LNB Studio Samedi 6 juin, 19h00 Espace la Fare Alais Gard

12 €, 7 € pour les 3-8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Restauration sur place dès 19h.

Début du spectacle à 20h.

Achat de tickets au LNB STUDIO (8 route de Saint Martin à Alès) aux horaires de cours et sur place le jour du spectacle.

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 55 37 96 »}, {« type »: « email », « value »: « lnbstudioales@gmail.com »}]

Venez assister au gala de danse du Studio LNB danse hiphop