Gala de l’UGAP gym artistique Complexe Vercors Bourg-de-Péage 28 juin 2025 07:00

Drôme

Gala de l’UGAP gym artistique Complexe Vercors 1 rue Zamenhof Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Cette année le gala de la gym artistique est sur le thème black and white, strass et paillettes !



Parents, amis et familles n’hésitez pas à suivre le dress code du gala Noir et Blanc avec une touche de strass ou de paillettes !

Complexe Vercors 1 rue Zamenhof

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 92 49 83 secretariat.ugapgym@gmail.com

English :

This year’s artistic gymnastics gala has a black and white, rhinestone and glitter theme!



Parents, friends and family, don’t hesitate to follow the gala dress code: black and white with a touch of rhinestones or sequins!

German :

Dieses Jahr steht die Gala des Kunstturnens unter dem Motto black and white, Strass und Pailletten!



Eltern, Freunde und Familien zögern Sie nicht, dem Dresscode der Gala zu folgen: Schwarz und Weiß mit einem Hauch von Strass oder Pailletten!

Italiano :

Il gala di ginnastica artistica di quest’anno ha come tema il bianco e il nero, gli strass e i brillantini!



Genitori, amici e familiari, non esitate a seguire il dress code del gala: bianco e nero con un tocco di strass o paillettes!

Espanol :

La gala de gimnasia artística de este año tiene como tema el blanco y negro, la pedrería y la purpurina



Padres, amigos y familiares, no dudéis en seguir el código de vestimenta de la gala: ¡blanco y negro con un toque de pedrería o lentejuelas!

