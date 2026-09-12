Gala de l’USB Danse Route d’Esnans, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Gala de l’USB Danse

Route d’Esnans, 25110 Baume-les-Dames Le Caré Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-12 13:00:00

fin : 2027-06-13 15:00:00

Date(s) :

2027-06-12

Spectacle de danse classique et modern’jazz présenté par les élèves de l’USB Danse et chorégraphié par la professeure Laëtitia Breitner. .

Route d’Esnans, 25110 Baume-les-Dames Le Caré Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 37 12 84 usbdanse@gmail.com

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English : Gala de l’USB Danse

L’événement Gala de l’USB Danse Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS