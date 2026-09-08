Informations pratiques

Argelès-sur-Mer

GALA DE MAGIE

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 22:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Grand gala de magie édition 2026

Le vendredi 06 novembre à 20h00 Stephane Pasche aura le plaisir de vous présenter les artistes suivants :

Jean philippe Loupi

Jimmy Delp

patrice Curt

Kevin Mysteère

Une soirée plein de magie vous attend.

Tarifs :

sp…

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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

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English :

Grand Magic Gala – 2026 Edition

On Friday, November 6, at 8:00 p.m., Stéphane Pasche will be pleased to introduce the following performers:

Jean-Philippe Loupi

Jimmy Delp

Patrice Curt

Kevin Mystère

An evening full of magic awaits you.

Prices:

sp…

L’événement GALA DE MAGIE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT D’ ARGELES SUR MER