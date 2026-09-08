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AGENDA · Argelès-sur-Mer

GALA DE MAGIE Argelès-sur-Mer

vendredi 6 novembre 2026 · Argelès-sur-Mer

GALA DE MAGIE Argelès-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
24 Avenue Molière
Ville
66700 Argelès-sur-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Argelès-sur-Mer

GALA DE MAGIE

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06 22:00:00

Date(s) :
2026-11-06

Grand gala de magie édition 2026
Le vendredi 06 novembre à 20h00 Stephane Pasche aura le plaisir de vous présenter les artistes suivants :
Jean philippe Loupi
Jimmy Delp
patrice Curt
Kevin Mysteère
Une soirée plein de magie vous attend.
Tarifs :
sp…
  .

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85 

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English :

Grand Magic Gala – 2026 Edition
On Friday, November 6, at 8:00 p.m., Stéphane Pasche will be pleased to introduce the following performers:
Jean-Philippe Loupi
Jimmy Delp
Patrice Curt
Kevin Mystère
An evening full of magic awaits you.
Prices:
sp…

L’événement GALA DE MAGIE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT D’ ARGELES SUR MER

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