Gala de natation artistique Quiévrechain Quiévrechain

Quiévrechain

Gala de natation artistique Quiévrechain

117 rue Jean Mermoz Quiévrechain Nord

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Laissez-vous envoûter par un spectacle aquatique d’exception aux portes de Valenciennes !

Le temps d’une soirée prestigieuse, le bassin de l’Aquacentre de l’Aunelle à Quiévrechain se transforme en une véritable scène de théâtre aquatique illuminée.

Venez admirer la grâce, la synchronisation parfaite et les acrobaties impressionnantes des athlètes. À travers des chorégraphies rythmées, des costumes scintillants et des musiques envoûtantes, ce show unique saura émerveiller les petits comme les grands. Un rendez-vous idéal pour s’offrir une parenthèse artistique et sportive en famille ou entre amis à l’approche de l’été !

Billetterie Réservation disponible via la billetterie en ligne (accessible également depuis le QR code présent sur l’affiche).

Ouverture des portes dès 19h00 pour profiter de l’espace de restauration avant le lancement des festivités à 20h30.

Laissez-vous envoûter par un spectacle aquatique d’exception aux portes de Valenciennes !

Le temps d’une soirée prestigieuse, le bassin de l’Aquacentre de l’Aunelle à Quiévrechain se transforme en une véritable scène de théâtre aquatique illuminée.

Venez admirer la grâce, la synchronisation parfaite et les acrobaties impressionnantes des athlètes. À travers des chorégraphies rythmées, des costumes scintillants et des musiques envoûtantes, ce show unique saura émerveiller les petits comme les grands. Un rendez-vous idéal pour s’offrir une parenthèse artistique et sportive en famille ou entre amis à l’approche de l’été !

Billetterie Réservation disponible via la billetterie en ligne (accessible également depuis le QR code présent sur l’affiche).

Ouverture des portes dès 19h00 pour profiter de l’espace de restauration avant le lancement des festivités à 20h30. .

117 rue Jean Mermoz Quiévrechain 59920 Nord Hauts-de-France

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English :

Let yourself be enchanted by an exceptional aquatic show just outside Valenciennes!

For one prestigious evening, the pool at the Aquacentre de l’Aunelle in Quiévrechain is transformed into a dazzling aquatic theater stage.

Come admire the athletes’ grace, perfect synchronization, and impressive acrobatics. With rhythmic choreography, sparkling costumes, and captivating music, this unique show is sure to delight young and old alike. It’s the perfect way to treat yourself to an artistic and athletic getaway with family or friends as summer approaches!

Ticket Office: Reservations available via the online ticket office (also accessible via the QR code on the poster).

Doors open at 7:00 p.m. so you can enjoy the food court before the festivities kick off at 8:30 p.m.

L’événement Gala de natation artistique Quiévrechain Quiévrechain a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Valenciennes