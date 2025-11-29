GALA DE NOËL ADAJ LES LUTINS À LA RESCOUSSE Béziers

GALA DE NOËL ADAJ LES LUTINS À LA RESCOUSSE

Danseurs et musiciens retrouvent la recette perdue du petit biscuit dans un spectacle féerique.

Après plusieurs années d’absence, ADAJ investit le Théâtre Municipal de Béziers pour un spectacle féerique, en partenariat avec La Lyre Biterroise sous la direction de Victor Madrènes.

Dans cette aventure, Lutines et Lutins partent à la recherche de la recette du petit biscuit déchiré et dispersé dans les ateliers par le Lutin Farceur. Danseurs et musiciens unissent leurs talents pour retrouver les morceaux de papier et reconstituer la recette.

Au programme Modern Jazz, Theater Dance, Street Jazz, Contemporain et musiques live sur scène, pour un spectacle haut en couleurs et en émotions. .

English :

Dancers and musicians rediscover the lost recipe for the little cookie in a magical show.

German :

Tänzer und Musiker finden das verlorene Rezept des kleinen Kekses in einer märchenhaften Aufführung wieder.

Italiano :

Ballerini e musicisti riscoprono la ricetta perduta del biscottino in uno spettacolo magico.

Espanol :

Bailarines y músicos redescubren la receta perdida de la galletita en un espectáculo mágico.

