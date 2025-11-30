Gala de Noël Salle Hexagone Autun
Salle Hexagone 2 Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Le Lions club d’Autun organise en faveur des associations Chiens guides d’aveugles et Enfants cancer et santé la première édition de son Gala de Noël.
Au programme: Chants traditionnels, Spectacle de piano, Goûter et photo avec le père Noël…
Nous clôturons ce bel événement avec un spectacle de Gospel avec 100 choristes. .
Salle Hexagone 2 Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
