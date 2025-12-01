Gala de Noël (cabaret spectacle) avec l’invité Mathieu Stepson (gagnant 2024 de « La France a un incroyable talent ») Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
Gala de Noël (cabaret spectacle) avec l’invité Mathieu Stepson (gagnant 2024 de « La France a un incroyable talent ») Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières jeudi 11 décembre 2025.
Gala de Noël (cabaret spectacle) avec l’invité Mathieu Stepson (gagnant 2024 de « La France a un incroyable talent »)
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 78 – 78 – 114 EUR
Début : Vendredi 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-11 2025-12-12
A l’occasion du Gala de Noël, les Ateliers Magiques de Dani Lary accueille en exclusivité MATHIEU STEPSON (GRAND GAGNANT DE L’ÉMISSION « LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT » SUR M6) ! Ne ratez pas sa venue exceptionnelle pour deux dates UNIQUES !
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com
English :
For the Christmas Gala, Les Ateliers Magiques de Dani Lary welcomes MATHIEU STEPSON (GRAND WINNER OF « LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT » ON M6)! Don’t miss his exceptional appearance for two UNIQUE dates!
German :
Anlässlich der Weihnachtsgala begrüßt Dani Lary’s Magische Ateliers exklusiv MATHIEU STEPSON (GROSSER GEWINNER DER SENDUNG « LA FRANCE A UNCROYABLE TALENT » AUF M6)! Verpassen Sie nicht seinen außergewöhnlichen Auftritt an zwei EINZIGARTIGEN Terminen!
Italiano :
Per il Gala di Natale, Les Ateliers Magiques de Dani Lary accolgono MATHIEU STEPSON (GRANDE VINCITORE DI « LA FRANCE A UN TALENT INCROYABLE » SU M6)! Non perdetevi la sua eccezionale apparizione per due date UNICHE!
Espanol :
¡Para la Gala de Navidad, Les Ateliers Magiques de Dani Lary dan la bienvenida a MATHIEU STEPSON (GRAN GANADOR DE « LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT » EN M6)! ¡No se pierda su excepcional aparición durante dos fechas ÚNICAS!
