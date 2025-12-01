Gala de Noël de Valence Patinage Artistique allée Raymond Mias Valence

Gala de Noël de Valence Patinage Artistique

18:00:00

2025-12-18

Le Valence Patinage Artistique propose à tous de venir voir notre Gala de Noël de nos adhérents !

allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 27 27

English :

Valence Patinage Artistique invites everyone to come and see our members’ Christmas Gala!

