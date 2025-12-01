Gala de Noël de Valence Patinage Artistique allée Raymond Mias Valence
Gala de Noël de Valence Patinage Artistique allée Raymond Mias Valence jeudi 18 décembre 2025.
Gala de Noël de Valence Patinage Artistique
allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 18:00:00
fin : 2025-12-18 18:00:00
Date(s) :
2025-12-18
Le Valence Patinage Artistique propose à tous de venir voir notre Gala de Noël de nos adhérents !
.
allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 27 27
English :
Valence Patinage Artistique invites everyone to come and see our members’ Christmas Gala!
L’événement Gala de Noël de Valence Patinage Artistique Valence a été mis à jour le 2025-11-29 par Valence Romans Tourisme