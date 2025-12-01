Gala de Noël du Conservatoire Théâtre municipal Armand Salon-de-Provence
Gala de Noël du Conservatoire
Vendredi 12 décembre 2025 de 20h à 21h30. Théâtre municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:30:00
2025-12-12
Le Conservatoire municipal prend part aux fêtes de fin d’année !
Plus de 100 élèves salonais, musiciens et danseurs, proposent un spectacle féerique sur la scène du Théâtre Armand.
Un gala festif et solidaire, dont les bénéfices sont reversés à une action caritative. .
Théâtre municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 00 82
English :
The Municipal Conservatory takes part in the festive season!
German :
Das städtische Konservatorium nimmt an den Feierlichkeiten zum Jahresende teil!
Italiano :
Il Conservatorio comunale partecipa alle festività!
Espanol :
¡El Conservatorio municipal participa en las fiestas!
