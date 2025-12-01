Gala de Noël du Conservatoire Théâtre municipal Armand Salon-de-Provence

Gala de Noël du Conservatoire

Vendredi 12 décembre 2025 de 20h à 21h30. Théâtre municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Le Conservatoire municipal prend part aux fêtes de fin d’année !

Plus de 100 élèves salonais, musiciens et danseurs, proposent un spectacle féerique sur la scène du Théâtre Armand.



Un gala festif et solidaire, dont les bénéfices sont reversés à une action caritative. .

Théâtre municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 00 82

English :

The Municipal Conservatory takes part in the festive season!

German :

Das städtische Konservatorium nimmt an den Feierlichkeiten zum Jahresende teil!

Italiano :

Il Conservatorio comunale partecipa alle festività!

Espanol :

¡El Conservatorio municipal participa en las fiestas!

