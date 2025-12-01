Gala de Noël

Salle polyvalente Bouscarret MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-12-17 15:30:00

Le SOM GR vous ouvre les portes de son gala de Noël un moment féerique où grâce, émotions et magie se rencontrent pour vous faire vibrer du premier au dernier pas.

Salle polyvalente Bouscarret MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 92 87 45 mairie@ville-maubourguet.fr

English :

SOM GR opens the doors to its Christmas gala: a magical moment where grace, emotion and magic come together to thrill you from the first to the last step.

