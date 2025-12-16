Gala de Noël Rue Gaston de Foix Mourenx

Gala de Noël

Rue Gaston de Foix Dojo municipal Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Démonstrations, concert des Damoiselles en Folie, apéritif dînatoire en présence du Père-Noël. .

Rue Gaston de Foix Dojo municipal Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 50 78 28 hakima64@aol.com

