Gala de Noël sur glace 2025 Patinoire Christian Ochem Bavilliers

Gala de Noël sur glace 2025

mercredi 17 décembre 2025

Gala de Noël sur glace 2025

Patinoire Christian Ochem Parc des Loisirs Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-12-17 19:30:00
fin : 2025-12-17

2025-12-17

L’ASMB Danse et Ballet sur glace présente son spectacle de noël 2025. Magie et féérie seront au rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands !   .

Patinoire Christian Ochem Parc des Loisirs Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 44 98 82  contact@asmbelfortpatinagedanseballet.fr

