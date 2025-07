Gala de patinage artistique Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Gala de patinage artistique organisé par la section patinage artistique du club des sports de Chamonix et le club de Reims.

Spectacle présenté par Brian Joubert. Participation de Lorine Schild, championne de France élite.

Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 02 35 90 chamonixpatinage@gmail.com

English :

Figure skating show organisés by the Chamonix Club des Sports Figure skating club and the Reims figure skating club.

German :

Eiskunstlaufgala, die von der Eiskunstlaufabteilung des Sportclubs Chamonix und dem Club de Reims organisiert wird.

Show präsentiert von Brian Joubert. Teilnahme von Lorine Schild, französische Meisterin der Elite.

Italiano :

Galà di pattinaggio artistico organizzato dalla sezione di pattinaggio artistico del club sportivo di Chamonix e del club di Reims.

Spettacolo presentato da Brian Joubert. Parteciperà Lorine Schild, campionessa francese d’élite.

Espanol :

Gala de patinaje artístico organizada por la sección de patinaje artístico del club deportivo de Chamonix y el club de Reims.

Espectáculo presentado por Brian Joubert. Participará Lorine Schild, campeona de Francia de élite.

